В Челябинске облсуд отменил оправдательный приговор экс-проректору магнитогорского вуза Уметбаеву

Челябинский областной суд 12 февраля отменил оправдательный приговор экс-проректору Магнитогорского государственного педагогического университета Зайнитдину Уметбаеву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Уголовное дело направят на новое рассмотрение. Напомним, Уметбаев ранее был оправдан - его обвиняли в получении взяток.

По данным следствия, в декабре 2011 года и июне-июле 2012 года Зайнитдин Уметбаев получил взятки в сумме более 410 тыс. рублей от преподавателей университета за включение их научных проектов в итоговый перечень проектов научно-исследовательских работ для получения финансирования в рамках госзадания Министерства образования и науки России.