ЕС потребовал от Украины прекратить поддерживать своего производителя

Украина должна принимать те законы, которые указывает ЕС и которые прописаны в Соглашении об ассоциации с ЕС. Только это позволит "приблизить Украину к ЕС", говорится в статье посла ЕС на Украине Хюга Мингарелли для "Европейской правды".

Он отмечает, что "не может быть никакого оправдания задержке внедрения Соглашения: оно должно выполняться быстро и в полной мере".

В частности, Мингарелли раскритиковал попытки Украины поддержать своего производителя.

"Регистрация законопроектов, которые противоречат или даже вредят Соглашению об ассоциации/ЗСТ, таких как законопроект "Покупай украинское, плати украинцам!", может привести к потере Украиной международной репутации и нарушению обязательств, взятых ею в отношениях с ЕС, если они не будут пересмотрены", - написал посол.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале февраля МВФ призвал Украину не поднимать зарплаты населению.