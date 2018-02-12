В Магнитогорске полицейский избежал уголовной ответственности за незаконную охоту

В Магнитогорске сотрудник полиции избежал привлечения к уголовной ответственности за незаконную охоту.

В декабре прошлого года в южноуральских СМИ появились сообщения о том, что егери на территории Малокизильского водозабора задержали нескольких сотрудников полиции с ружьями, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

По данному факту проведена доследственная проверка, по результатам которой было установлено, что в действиях задержанного полицейского отсутствуют признаки преступлений, так как территория Малокизильского водозабора не обладает особым правовым статусом, запрещающем нахождение на ней с охотничьим оружием.