На борту разбившегося под Москвой самолета Ан-148 была жительница Пермского края

На борту самолета Ан-148, потерпевшего крушение под Москвой, находилась жительница Пермского края - уроженка Чусового, 1976 года рождения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства социального развития Пермского края, в последнее время женщина проживала в Москве.

"Для проверки ДНК в Москву вылетел родной брат погибшей. На данный момент министерство социального развития Пермского края уточняет нуждаемость семьи, чтобы определить, какого рода помощь им может понадобиться", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, пассажирский самолет "Ан-148" вылетел из аэропорта "Домодедово" в 14.28 по московскому времени 11 февраля, уже через 7 минут он пропал с радаров. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Поисковые работы по поручению главы МЧС РФ будут вестись круглосуточно.