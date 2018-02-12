Борис Дубровский поручил изучить ситуацию с ликвидацией разворота на трассе М-5 в районе Долгодеревенского

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил правительству совместно с ГИБДД, дорожными службами и администрацией Сосновского района изучить ситуацию с ликвидацией разворота на 18-ом километре трассе М-5 в районе поселка Долгодеревенское и найти компромиссное решение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Изменения в схему движения транспортных средств из села Долгодеревенское в сторону Челябинска были внесены в начале февраля. В настоящий момент разворотная площадка на 18-м километре автодороги М-5 перекрыта, установлены запрещающие знаки. Выезд из села Долгодеревенское осуществляется через транспортную развязку на 23-м километре.

"Новая схема требует увеличения времени в пути для автомобилистов и вызвала ряд негативных откликов, в том числе в средствах массовой информации. Свои аргументы есть у ГИБДД; людей также можно понять – такие перемены часто воспринимаются без энтузиазма. Прошу изучить эту ситуацию совместно с ГИБДД, дорожными службами, администрацией Сосновского района и доложить", - подчеркнул Борис Дубровский.

По словам вице-губернатора Олега Климова, данная развязка – место концентрации дорожно-транспортных происшествий при выезде с посёлка Долгодеревенское. За прошлый год на этой развязке зафиксировано 39 происшествий.

Вопрос будет рассмотрен 15 февраля на заседании комиссии по безопасности дорожного движения Челябинской области.

"Проработаем всевозможные меры, чтобы снизить аварийность и избежать увеличения времени в пути", – отметил Олег Климов.