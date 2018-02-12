С флагом и гимном России открылась Олимпиада-2018 в "Артеке"

Артековцы поддержали российских спортсменов, выступающих в Пхенчхане на Олимпиаде-2018. На центральном стадионе детского центра в Крыму состоялась символическая церемония открытия Олимпийских игр, на которой был поднят флаг России и исполнен национальный гимн, рассказали Накануне.RU в пресс-службе МДЦ. Таким образом "Артек" ответил на запрет российской символики, который Международный олимпийский комитет наложил на наших спортсменов-соотечественников.

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Видеооткрытка с поднятием флага, исполнением гимна, напутствием детей из разных регионов своим землякам-олимпийцам будет направлена в пресс-службу Олимпийского комитета России с надеждой на то, что она будет показана в "Доме спорта" (аналог традиционного "Русского дома" – прим.ред.) на Олимпиаде. Кроме видеопослания артековцы собрали для российских спортсменов уже более сотни писем, в которых много ободряющих слов.

Традиция поддержки олимпийцев появилась в "Артеке" еще в 1956 году, когда проходила Олимпиада в Мельбурне. Тогда юные болельщики объединились в клуб "Олимпия" и направили спортсменам XVI Олимпийских игр телеграмму со словами поддержки. Среди прочего в ней говорилось: "Желаем побед над самым сильным противником. Уверены, что вы улучшите мировые рекорды". После завершение игр в Мельбурне команда спортсменов СССР прислала на имя клуба "Олимпия" олимпийский вымпел команды СССР, советские олимпийские значки и письмо председателя Олимпийского комитета СССР со словами благодарности за поддержку. В "Артеке" стало традицией отправка телеграмм выступающим сборным командам СССР.

А с 2017 года в "Артеке" в постоянном режиме совместно с Олимпийским комитетом России работает программа "Олимпийский патруль", в рамках которой здесь организуются спортивные мероприятия и встречи со спортсменами-олимпийцами.