На Среднем Урале задержали мужчину, который самостоятельно изготовил пистолет

Сотрудники Линейного отделения полиции на станции Каменск-Уральский задержали 21-летнего мужчину, который самостоятельно изготовил пистолет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителя Тюменской области, который работает токарем на предприятии по изготовлению металлических деталей. Фотографии самодельного пистолета мужчина разместил на одном из сайтов объявлений, решив продать оружие за 2 тыс. руб. Информацию обнаружили сотрудники транспортной полиции и пресекли незаконный оборот оружия.

В рамках операции "контрольная закупка" полицейские выступили в роли покупателей пистолета, после чего отправили оружие на исследование. Выяснилось, что пистолет является огнестрельным.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.