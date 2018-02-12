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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
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от издателя  |  комментариев: 4


Борис Кагарлицкий: В огосударствлении авиации нет ничего радикального Крушение в Подмосковье самолета "Саратовский авиалиний" в очередной раз поставило ребром вопрос авиационной безопасности. После каждой такой трагедии звучат предложения по-новому регулировать отрасль. Иногда даже следуют какие-то решения, но затем все повторяется снова. Левый публицист, ученый, социолог Борис Кагарлицкий напоминает, что никакая серьезная модернизация невозможна силами маленьких авиакомпаний, которые едва справляются с конкуренцией. По его мнению, единственным эффективным решением будет огосударствление всей авиационной отрасли.
12.02.2018
экспертное мнение ;
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На Среднем Урале задержали мужчину, который самостоятельно изготовил пистолет
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пистолет, оружие (2018) | Фото: УТ МВД России по УрФО

Сотрудники Линейного отделения полиции на станции Каменск-Уральский задержали 21-летнего мужчину, который самостоятельно изготовил пистолет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителя Тюменской области, который работает токарем на предприятии по изготовлению металлических деталей. Фотографии самодельного пистолета мужчина разместил на одном из сайтов объявлений, решив продать оружие за 2 тыс. руб. Информацию обнаружили сотрудники транспортной полиции и пресекли незаконный оборот оружия.

В рамках операции "контрольная закупка" полицейские выступили в роли покупателей пистолета, после чего отправили оружие на исследование. Выяснилось, что пистолет является огнестрельным.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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12.02.2018 15:54 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:54 Екб


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На Среднем Урале задержали мужчину, который самостоятельно изготовил пистолет
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