Украина отказалась показывать ЧМ-2018 в России

Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) решила не транслировать чемпионат мира по футболу, который состоится летом в России. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил глава НОТУ Зураб Аласания.

По его словам, решение лишить болельщиков трансляции матчей принято, несмотря на наличие прав.

"Мы отказываемся его показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это трудное решение. НОТУ может показывать чемпионат мира в Москве? Нет", – сказал Аласания.

Он добавил, что украинское телевидение, узнав о позиции НОТУ, "добровольно" начало отказываться от трансляции ЧМ-2018.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, глава министерства молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал граждан страны не ехать в Россию на чемпионат. Украинский президент Петр Порошенко сегодня сделал это более обтекаемо.