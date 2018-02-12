Жительница Екатеринбурга отсудила у авиакомпании 37 тыс. рублей

Жительница Екатеринбурга взыскала с авиакомпании ООО "Северный Ветер" более 37 тыс. руб. в качестве компенсации за сорванный рейс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Дело в том, что авиакомпания задержала вылет рейса из Хаммамета (Тунис) в Москву, из-за чего девушка опоздала на стыковочный рейс до Екатеринбурга. Общая задержка рейса составила более 12 часов. В ожидании следующего рейса Елена провела в аэропорту 13 часов.

Вернувшись в Екатеринбург, женщина обратилась в суд. В исковом заявлении Елена просила взыскать с ответчика ООО "Северный Ветер" убытки. Женщина требовала взыскать с ответчика около 100 тыс. руб. в качестве компенсации за сорванный рейс.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга иск удовлетворил частично, взыскал с компании убытки более 37 тыс.руб. Но даже с таким решением суда ответчик не согласился и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, заявив, что его вины в задержке рейса нет.

В апелляционной инстанции представитель ООО "Северный Ветер" пояснил, что задержка рейса произошла по уважительной причине, вследствие устранения неисправности воздушного судна, угрожавшей жизни и здоровью пассажиров. Изучив материалы дела, Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Решение вступило в законную силу.