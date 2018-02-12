Вертолет, совершивший жесткую посадку в Томской области, летел для оказания медпомощи

Томская транспортная прокуратура начала проверку в связи с жесткой посадкой вертолета.

Как сообщили Накануне.RU в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, днем 12 февраля воздушное судно Ми-8, эксплуатируемое ЗАО "Авиакомпания "Ельцовка", совершило вылет из села Прохоркино в направлении города Стрежевого Томской области. Как отметили в ведомстве, рейс выполнялся в целях оказания медицинской помощи. На борту вертолета находились три пассажира и три члена экипажа.

"После взлета воздушного судна с ним была потеряна связь, произошло срабатывание аварийного маяка. Около 18 часов воздушное судно было обнаружено в 60 км южнее Стрежевого с признаками повреждений. В результате жесткой посадки второй пилот и бортмеханик погибли. Командир воздушного судна и пассажиры получили телесные повреждения", - сообщили в прокуратуре.

По данному факту сейчас проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Ситуация остается на контроле надзорного ведомства.

Напомним, по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.