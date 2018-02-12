Пермяки восстали против "декоммунизации": общественники насчитали 93,5% несогласных

Опрос общественного мнения жителей пермской улицы Окулова показал, что 93,5% опрошенных отрицательно относятся к ее переименованию. Опрос проводили 8-9 февраля активисты пермского отделения движения "Сути времени", рассказал Накануне.RU его координатор Павел Гурьянов.

Результаты опроса вместе с подписными листами направлены спикеру гордумы Юрию Уткину, мэру Перми, председателю общественного совета по топонимике при главе города Дмитрию Самойлову, губернатору Пермского края Максиму Решетникову. Активисты напоминают, что, согласно порядку, присвоение наименований объектам, а также установка объектов монументального искусства на территории Перми осуществляются с учетом мнения общественности.

Более того, вопрос переименования улицы Окулова уже поднимался в 2013 г. 8-19 августа 2013 г. активисты "Сути времени" провели опрос ее жителей об их отношении к переименованию её в улицу Мешкова. Против переименования высказались 86%, за – 11%, указали свой вариант или испортили бланк 3% опрошенных. Статистическая погрешность опроса не превышает 10%. Результаты опроса вместе с подписными листами были сданы в департамент культуры и молодежной политики Перми.

Тогда же инициативная группа жителей домов №№ 31 и 33 по Окулова направляла собственное коллективное обращение в администрацию Ленинского района и департамент культуры Перми. Они требовали не переименовывать улицу. Обращение подписали 43 собственника квартир в указанных домах. До этого против переименования улицы Плеханова высказались 97% её жителей (1 тыс. 297 человек).

Активисты отмечают, что Степан Акимович Окулов является героем Первой мировой войны, и за храбрость награждён Георгиевскими крестами. В 1922 г. он за храбрость был награждён орденом Красного знамени. Это не согласуется с обвинениями в трусости, якобы проявленной Окуловым при отступлении из Перми в декабре 1918 г., которые сегодня распространяют некоторые сторонники переименований.

Он сражался с оккупационными англо-американскими войсками под Чердынью, документальные свидетельства об его боевых заслугах находятся в архивах и доступны для изучения. Пермские учёные-историки, а также Институт военной истории Министерства обороны, разбирая вопрос об Окулове, пришли к мнению, что он имеет реальные боевые заслуги и соответствующие качества военачальника, способствующие выполнению полком боевых оперативных задач. Таким образом, в переименовании улицы имени Степана Окулова нет оснований. Об этом общественники заявляют в официальном обращении к губернатору Максиму Решетникову.

Напомним, созданная региональными властями комиссия по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования предлагает изменить названия улиц, которые названы "в честь лиц, причастных к массовым внесудебным расправам, убийствам и террористической деятельности". В состав комиссии вошел 21 человек. Среди них "авторитетные историки, краеведы, представители духовенства и конфессий". При этом коммунисты и общественники категорически против нововведения.