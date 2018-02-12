"Индекс Робин Гуда": На средства богатейшего россиянина вся страна смогла бы прожить две недели

Bloomberg опубликовал так называемый индекс Робин Гуда. Аналитики подсчитали, как долго смогли бы богатейшие люди разных стран из своего кармана финансировать все государственные расходы.

Всего в "индекс ​Робин Гуда" Bloomberg вошло 49 стран.

Россия занимает в рейтинге 16-е место. Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов потратил бы свое состояние в $19,7 млрд за две недели при расходах $1,399 млрд в день.

При этом первые строчки индекса занимают те миллиардеры, чьи деньги закончились бы быстрее всего. Ими стали богатейшие люди Китая, Японии и Польши.

Деньги самых богатых людей этих стран - основателя Alibabа Group, китайского миллиардера Джека Ма, создателя японского бренда Uniqlo Тадаси Янаи и польского медиамагната Зигмунта Солож-Жака - закончились бы одинаково быстро, всего за четыре дня, несмотря на разницу в размере состояний и в государственных расходах этих стран.

Самые богатые люди Канады, Германии, Турции и Великобритании (5-е, 6-е, 7-е и 8-е места) смогли бы финансировать свои страны только пять дней. Столько же смог бы поддерживать на плаву США и самый богатый человек мира, основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $99 млрд.

Дольше всего продержалось бы на средства "своего" миллиардера правительство Кипра: из-за небольшой численности населения и невысоких соцрасходов средств кипрского миллиардера Джона Фредриксена хватило бы на 441 день из расчета $23,6 млн бюджетных расходов в день.​ ​Фредриксен расположился на 49-м месте рейтинга, передает РБК.

Каждый год "индекс Робин Гуда" рассчитывается по-разному. В этот раз для расчетов аналитики Bloomberg использовали данные своего "индекса миллиардеров" и данные Международного валютного фонда о бюджетных расходах в странах. ​

Ранее сообщалось, что российские олигархи потеряли $2,1 млрд на обрушении фондового рынка США. Больше всего за 5 февраля уменьшилось состояние владельца "Северстали" Алексея Мордашова - он потерял $203,3 млн.