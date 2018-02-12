В Донецке отметили митингом столетие Донецко-Криворожской Республики

В Донецке состоялся митинг к 100-летию со дня провозглашения Донецко-Криворожской Советской Республики (ДКР), передает корреспондент Накануне.RU. Акция прошла в центре города у памятника Артему (Федору Сергееву) – революционеру и основателю ДКР.

В митинге участвовало около тысячи человек, его посетило руководство ДНР. Глава ДНР Александр Захарченко подчеркнул историческую преемственность ДНР и ДКР.

"Сто лет назад наши предки сказали "да" равенству, свободе и справедливости, сказали "нет" Западу. Донецко-Криворожская Республика создавалась в очень тяжелое время: война, революция, разруха. И, к сожалению, она была подавлена силами противника. И ровно через 100 лет, мы – потомки тех людей – подхватили их знамя", — сказал Захарченко.

Он выразил уверенность, что территория ДНР будет больше, чем ДКР.

ДКР была провозглашена 30 января (12 февраля) 1918 года на IV областном съезде Совета рабочих депутатов Донецкого и Криворожского бассейнов в Харькове и просуществовала около месяца, будучи включенной в состав УССР. В состав ДКР входили территории нынешних ДНР и ЛНР, Днепропетровской и Запорожской областей, частично Харьковская, Сумская, Херсонская, Николаевская и Ростовская области.