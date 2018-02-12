С начала этого года "Водный союз" отогрел в Кургане более 800 водоразборных колонок

Специалисты "Водного союза" с начала этого года отогрели в Кургане уже более 800 водоразборных колонок - из-за малоснежной зимы они застывают.

Ежедневно коммунальщики отогревают более 20 колонок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

"В связи с возросшим количеством обращений горожан в диспетчерскую службу, связанных с замерзанием колонок, бригады предприятия перешли на усиленный режим работы и исполняют свои обязанности практически без выходных. Ежедневно на отогреве колонок, а также водопроводов, ведущих к многоквартирным жилым домам, трудятся от 3 до 8 бригад", - отметили в ведомстве.

Для горожан, которые проживают в частном секторе, колонки - это единственный источник водоснабжения. "Водный союз" советует жителям - чтобы снизить вероятность замерзания воды в колонке, необходимо более внимательно относиться к водоразборному оборудованию: ручку штанги следует нажимать до конца, в противном случае это приводит к неполному сливу воды и замерзанию ее в стволе колонки.

В случае выхода из строя водоразборных колонок необходимо сообщать об этом по телефонам диспетчерской службы предприятия: 46-11-73, либо 46-60-30.