Двое погибли при аварийной посадке вертолета Ми-8 в Томской области

При аварийной посадке вертолета Ми-8Т в Томской области погибли два человека, сообщили Накануне.RU в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

"На борту, по предварительной информации, находились три члена экипажа и три пассажира. По поступившей информации два члена экипажа погибли в результате происшествия", - сказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Вертолет летел из села Прохоркино в село Александровское.

Предварительно установлено, что в 14.46 по местному времени произошла потеря радиосвязи и срабатывание аварийного маяка воздушного судна. Воздушное судно обнаружено с воздуха примерно в 80 км от Александровского.

Ранее сообщалось, что в Томской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, после чего загорелся.