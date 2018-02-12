Полузащитник Чисамба Лунгу скоро может вернуться в екатеринбургский "Урал"

Футбольный агент Валерий Оганесян, представляющий интересы полузащитника турецкого "Аланьяспора" Чисамбы Лунгу, прокомментировал информацию о возможном возвращении футболиста в екатеринбургский "Урал".

"Пока непонятно, в какой клуб он вернется – сейчас ведутся переговоры по многим командам. Все решится буквально на следующей неделе. Пока что у него действующий контракт с турецкой командой, и мы будем договариваться, решать. У Лунгу есть проблемы со своим клубом, и речь о смене команды пошла совсем недавно. Но не факт, что он перейдет именно в "Урал". Речь идет именно о российских вариантах. Если все получится, он перейдет в это трансферное окно", - приводит слова Оганесяна "Чемпионат".

Напомним, прошлым летом Чисамба подписал контракт с "Аланьяспором" сроком на три года. С тех пор Лунгу провел за турецкую команду 13 матчей и не забил ни одного мяча. Ранее он не исключал, что однажды вернется в "Урал".