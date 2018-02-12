Полиция Перми проверяет обстоятельства драки, в которой Dj Smash получил перелом челюсти

Силовики начали проверку обстоятельств драки, в которой пострадал Dj Smash (Андрей Ширман). За артиста вступились коллеги, передает корреспондент Накануне.RU.

"12 февраля в отдел полиции № 6 УМВД по Перми от гражданина 1982 г. р. поступило заявление о нанесении ему телесных повреждений. Проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Коллега Smash-а, Тимати, высказался о случившемся в микроблолге, приложив к рассказу фото и видео.

"Депутат по Пермскому краю, глава Пермского ММА и мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев утром 10 февраля вдвоём со своим дружком, будучи в нетрезвом состоянии, о чем уже свидетельствуют минимум 15 человек, в ночном клубе "Дом Культуры" сломал челюсть и нанёс черепно-мозговые травмы моему другу и коллегу Dj Smash. На этом не остановился и добил вдвоём ногами. За то, внимание, что он отказался сделать фото на память. Так вот, ты же профессионал? А развалил парня, который не то, что драться не умеет, а тяжелее диджейской сумки в руках ничего не держал. Ещё и добил вдвоем ногами. Я зачем все это пишу? Не с целью из себя правозащитника строить. Просто хочу, чтобы жители замечательного города Пермь, который прославляет на всю страну Dj Smash, являясь успешным артистом, знали, какой гнилой человек живёт у них в городе. Чтобы в Москве обратили внимание на члена региональной партии, чтобы, может быть, губернатор Пермского края Максим Решетников прочитал это и дал соответствующие поручения правоохранительным органам. Мне жаль, что не я там оказался в ту ночь. Но ничего, мир круглый, все возвращается, в следующий раз и ты, "депутат", можешь оказаться в сложной ситуации", - написал Тимати на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, бывший депутат Александр Телепнев уверяет, что не избивал певца.

"На днях посетил клуб "Дом культуры". В нем встретил известного Dj Smash-а. Очень хорошо отношусь к нему и его творчеству. Сделал пару селфи. Сегодня узнал, что про меня в СМИ появилась дискредитирующая информация. Все вранье", - написал 11 февраля политик в своем Facebook.