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12.02.2018
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Борис Кагарлицкий: В огосударствлении авиации нет ничего радикального Крушение в Подмосковье самолета "Саратовский авиалиний" в очередной раз поставило ребром вопрос авиационной безопасности. После каждой такой трагедии звучат предложения по-новому регулировать отрасль. Иногда даже следуют какие-то решения, но затем все повторяется снова. Левый публицист, ученый, социолог Борис Кагарлицкий напоминает, что никакая серьезная модернизация невозможна силами маленьких авиакомпаний, которые едва справляются с конкуренцией. По его мнению, единственным эффективным решением будет огосударствление всей авиационной отрасли.
12.02.2018
экспертное мнение ;
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Полиция Перми проверяет обстоятельства драки, в которой Dj Smash получил перелом челюсти
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Телепнев Dj Smash Дом культуры (2018) | Фото: instagram.com/timatiofficial

Силовики начали проверку обстоятельств драки, в которой пострадал Dj Smash (Андрей Ширман). За артиста вступились коллеги, передает корреспондент Накануне.RU.
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"12 февраля в отдел полиции № 6 УМВД по Перми от гражданина 1982 г. р. поступило заявление о нанесении ему телесных повреждений. Проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Коллега Smash-а, Тимати, высказался о случившемся в микроблолге, приложив к рассказу фото и видео.

"Депутат по Пермскому краю, глава Пермского ММА и мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев утром 10 февраля вдвоём со своим дружком, будучи в нетрезвом состоянии, о чем уже свидетельствуют минимум 15 человек, в ночном клубе "Дом Культуры" сломал челюсть и нанёс черепно-мозговые травмы моему другу и коллегу Dj Smash. На этом не остановился и добил вдвоём ногами. За то, внимание, что он отказался сделать фото на память. Так вот, ты же профессионал? А развалил парня, который не то, что драться не умеет, а тяжелее диджейской сумки в руках ничего не держал. Ещё и добил вдвоем ногами. Я зачем все это пишу? Не с целью из себя правозащитника строить. Просто хочу, чтобы жители замечательного города Пермь, который прославляет на всю страну Dj Smash, являясь успешным артистом, знали, какой гнилой человек живёт у них в городе. Чтобы в Москве обратили внимание на члена региональной партии, чтобы, может быть, губернатор Пермского края Максим Решетников прочитал это и дал соответствующие поручения правоохранительным органам. Мне жаль, что не я там оказался в ту ночь. Но ничего, мир круглый, все возвращается, в следующий раз и ты, "депутат", можешь оказаться в сложной ситуации", - написал Тимати на своей официальной странице в Instagram.

‼️Телепнев Александр Александрович (депутат по Пермскому краю, так же глава Пермского ММА и мастер спорта по рукопашному бою) в субботу утром, вдвоём со своим трусливым дружком (в группе лиц) будучи в не трезвом состоянии (о чем уже свидетельствуют как минимум 15чел) в ночном клубе «Дом Культуры» сломал челюсть, и нанёс черепно-мозговые травмы, на чем не остановился и добил вдвоём ногами моего друга и коллегу @djsmash за то, внимание: что он отказался сделать фото на память !!! Так вот ПЕТУШОК ты ё****ый, ты же профессионал ?! А развалил парня, который не то что драться не умеет, а тяжелее диджейской сумки в руках ничего не держал, ещё и добил вдвоем ногами !!! Я зачем все это пишу, не с целью из себя правозащитника строить, просто хочу что бы жители замечательного города Пермь (который прославляет на всю страну @djsmash являясь успешным артистом) знали какой гнилой ПИДАРАСТ живёт у них в городе. Что бы в Москве обратили внимание на члена, региональной партии, что бы может быть губернатор Пермского края - Решетников Максим Геннадьевич прочитал это и дал соответствующие поручения правоохранительным органам. Мне жаль, что не я там оказался в ту ночь. Но ничего, мир круглый, все возвращается, в следующий раз и ТЫ «депутат» можешь оказаться в сложной ситуации.

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

Напомним, бывший депутат Александр Телепнев уверяет, что не избивал певца.

"На днях посетил клуб "Дом культуры". В нем встретил известного Dj Smash-а. Очень хорошо отношусь к нему и его творчеству. Сделал пару селфи. Сегодня узнал, что про меня в СМИ появилась дискредитирующая информация. Все вранье", - написал 11 февраля политик в своем Facebook.

Телепнев Dj Smash Дом культуры(2018)|Фото: instagram.com/timatiofficial

Телепнев Dj Smash Дом культуры(2018)|Фото: instagram.com/timatiofficial

Другие новости по темам: Александр Телепнев, Dj Smash, Андрей Ширман, Дом культуры, драка, перелом челюсти
12.02.2018 15:11 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
17:11 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.02.2018 08:29 Мск
Пермский политик опроверг избиение им DJ Smash








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Полиция Перми проверяет обстоятельства драки, в которой Dj Smash получил перелом челюсти
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