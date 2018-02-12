В Екатеринбурге ожидают приезда "генсека" "Единой России"

20 февраля на заседание межрегионального координационного совета "Единой России" в УрФО, которое пройдет в Екатеринбурге, приглашен секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"20 числа в Екатеринбурге пройдет заседание МКС по Уральскому федеральному округу под председательством Ивана Квитки, соответственно, мы пригласили Андрея Анатольевича Турчака. Тема заседания еще согласуется. Планируется обсудить работу региональных отделений в ходе избирательных компаний, в том числе по выборам президента, а также будет обсуждаться план работы МКС на текущий год", - рассказал Накануне.RU руководитель свердловского исполкома партии Александр Косинцев.

На данный момент ожидается подтверждение о приезде от Андрея Турчака.