Куйвашев открыл в Академическом районе почтовое отделение нового формата

Сегодня, 12 февраля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в открытии нового отделения "Почты России" в районе Академический (ул. Академика Сахарова, 78), которое стало первым в Свердловской области отделением нового формата "Почта будущего" и вторым по площади на Урале после главпочтамта Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU.

Помимо главы региона участие в церемонии открытия также приняли директор макрорегиона Урал "Почты России" Дмитрий Киселев, член совета директоров АО "РСГ – Академическое" Алексей Воробьев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

В новом почтовом здании установлена клиентская зона в пять операционных окон, внедрены новые интернет-сервисы и созданы все условия для предоставления услуг горожанам. Так, здесь установлены терминалы самообслуживания, с помощью которых клиенты смогут самостоятельно взвесить, упаковать и оплатить посылки. А благодаря открытию зоны 24/7 и почтомату, клиенты смогут в удобное время забрать поступившие почтовые отправления. Работать новое отделение будет с 8 утра до 20 часов вечера.

По словам Киселева, отделение будет очень востребованным. "Академический быстро заселяется новыми жителями, и потребность в почтовых услугах здесь высока. В этом отделении мы ежедневно будем выдавать не менее 1,2 тыс. отправлений. Здесь внедрены самые новые почтовые технологии. Кроме того, на втором этаже здания нами создан учебно-методический центр, где будут проходить обучение все новые операторы Екатеринбурга", – рассказал он.

Также сообщается, что в феврале и марте в регионе будет открыто еще 13 отделений "Почты будущего", в том числе еще одно в Академическом микрорайоне.