Песков: Обвинения Родченкова в отношении Путина беспочвенны

Обвинения информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в отношении президента РФ Владимира Путина и в целом России беспочвенны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Подобные инсинуации и заявления человека, который даже в фильме, скажем так, невооруженным глазом виден как человек, страдающий психологическими, а, может быть, и психическими проблемами, вряд ли можно воспринимать серьезно", - цитирует Пескова РИА Новости.

Слова, сказанные им в отношении президента Путина, являются ничем иным, как ложью, добавил пресс-секретарь главы государства.

Американский телеканал CBS показал в воскресенье человека, утверждая, что это Родченков. По данным СМИ, он перенес пластическую операцию. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории повторил все свои прежние обвинения, заявив, что в Кремле хотят, чтобы он замолчал, и он опасается за свою безопасность. Люди, которые встают поперек пути у Путина, "часто умирают при таинственных обстоятельствах, даже на территории США", отмечал информатор WADA.

При этом в ответ на просьбу прокомментировать слова о том, что он лжец, Родченков сказал, что начал говорить правду, приехав в США.

Ранее президент РФ назвал экс-главу московской антидопинговой лаборатории "придурком" с наличием проблем с законом