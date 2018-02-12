Путин регулярно получает информацию о работах на месте крушения самолета Ан-148

Президент РФ Владимир Путин постоянно получает информацию о работах на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если вы имеете в виду какой-то заключительный доклад [правительственной] комиссии [о причинах инцидента], то пока, конечно же, невозможно ставить вопрос о каком-то докладе, потому что прошло времени меньше суток [с момента катастрофы]", - цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, президент регулярно получает информацию от руководства правительственной комиссии, созданной в связи с катастрофой.

Напомним, ранее в Следственном комитете России заявили, что взрыв на борту Ан-148 произошел уже после падения.