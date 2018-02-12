Депутат екатеринбургской гордумы просит выбрать нового директора ЦПКиО

в этот день
12.02.18
21:20
В Екб.23:20
Эксперты: Повышение НДС приведет к росту цен на все товары и увеличению пенсионного возраста
ФСБ задержала в Симферополе украинского шпиона
В Перми школьники "с толкача" заводили детский автобус. ВИДЕО
Главное
Саакашвили депортирован в Польшу

Тема дня
"Самолет "завалился" в облаках, перешел в пикирование и ударился в землю целиком" Военный летчик 1 класса, директор ООО НПЦ "Эр АвиаЛогин" Александр Пленцов исключает возможность ошибки пилотов. В беседе с Накануне.RU он рассматривает выдвинутые экспертами предположения о причинах крушения самолета, в том числе возможность обледенения и сбой счетчика высоты.
12.02.2018
происшествия  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Борис Кагарлицкий: В огосударствлении авиации нет ничего радикального Крушение в Подмосковье самолета "Саратовский авиалиний" в очередной раз поставило ребром вопрос авиационной безопасности. После каждой такой трагедии звучат предложения по-новому регулировать отрасль. Иногда даже следуют какие-то решения, но затем все повторяется снова. Левый публицист, ученый, социолог Борис Кагарлицкий напоминает, что никакая серьезная модернизация невозможна силами маленьких авиакомпаний, которые едва справляются с конкуренцией. По его мнению, единственным эффективным решением будет огосударствление всей авиационной отрасли.
12.02.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"
"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни
МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию
Соловьев выгнал из студии американца за неуважение к смерти летчика Филипова
Лисин и Путин на заседании "профсоюза олигархов" подискутировали, "кого насиловать"
В России вышел на свободу расчленитель, осужденный на пожизненный срок в "Полярной сове"
Сирия сбила несколько самолетов Израиля в ответ на "акт агрессии"
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 743

Депутат екатеринбургской гордумы просит выбрать нового директора ЦПКиО
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ледовый каток, ЦПКиО, Екатеринбург (2017) | Фото: ekb-room.ru

Депутат Екатеринбургской городской думы Илья Лобов направил письмо на имя главы администрации города Александра Якоба с просьбой провести конкурс и выбрать нового директора ЦПКиО им. Маяковского, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Илья Лобов опубликовал письмо на своей странице в социальной сети.

"В марте 2018 года истекает срок контакта с руководителем МБУ культуры "Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского", - говорится в обращении. Речь идёт о действующем директоре парка - Романе Шадрине.

Депутат просит администрацию Екатеринбурга провести конкурс на должность руководителя ЦПКиО.

Напомним, в октябре прошлого года в Екатеринбурге собирали подписи за отставку директора ЦПКиО. Ранее к руководству парка возникали вопросы у прокуратуры.

Другие новости по темам: ЦПКиО, Екатеринбург, парк, администрация города
12.02.2018 14:41 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:41 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.02.2018 16:22 Мск
"Преждевременная инициатива": депутат Госдумы предлагает областной структуре управлять екатеринбургским ЦПКиО

Ранее 26.12.2017 09:33 Мск
Директор ЦПКиО появился в Facebook и уже успел "включиться" в беседу с коллегами по гордуме

Ранее 21.12.2017 07:50 Мск
Депутат Госдумы в ситуации с ЦПКиО и статусом земли призвал губернатора "показать МУПу на выход": "Нет "за душой" администрации успешных проектов"

Ранее 20.12.2017 14:40 Мск
"Некритично, но несколько корявенько": депутаты собрались обсудить будущее ЦПКиО Екатеринбурга и ничего не решили

Ранее 18.12.2017 14:20 Мск
"Сегодняшнее состояние парка Маяковского - производная денег", - Чернецкий о ЦПКиО

Ранее 15.12.2017 08:05 Мск
Директор екатеринбургского ЦПКиО побывал на приёме у Путина

Ранее 24.11.2017 07:57 Мск
Мэрия Екатеринбурга планирует обновить аттракционы в ЦПКиО к 2020 году

Ранее 23.11.2017 15:57 Мск
Депутат гордумы Екатеринбурга просит Евгения Куйвашева решить "наболевший вопрос" с ЦПКиО

Ранее 14.11.2017 10:03 Мск
ЦПКиО Екатеринбурга обсудили в Заксобрании: "Парк в удручающем состоянии..."

Ранее 03.11.2017 12:08 Мск
"Я что могу посоветовать – не ходите в парк", – директор екатеринбургского ЦПКиО

Ранее 27.10.2017 08:20 Мск
"Лезет не в своё дело" и "будет об этом жалеть": автору петиции за отставку директора ЦПКиО поступают угрозы

Ранее 26.10.2017 14:35 Мск
В Екатеринбурге начали сбор подписей за отставку директора ЦПКиО

Ранее 16.10.2017 15:59 Мск
Администрация ЦПКиО "отменила" запрет на фото- и видеосъемку

Ранее 16.10.2017 13:49 Мск
Родители связали запрет на фотографирование в ЦПКиО Екатеринбурга со "страшными фигурами"

Ранее 16.10.2017 08:55 Мск
Прокуратура выясняет, почему в ЦПКиО Екатеринбурга посетителям запретили снимать фото и видео








Добавить комментарий:

Депутат екатеринбургской гордумы просит выбрать нового директора ЦПКиО
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+