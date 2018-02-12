Депутат екатеринбургской гордумы просит выбрать нового директора ЦПКиО

Депутат Екатеринбургской городской думы Илья Лобов направил письмо на имя главы администрации города Александра Якоба с просьбой провести конкурс и выбрать нового директора ЦПКиО им. Маяковского, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Илья Лобов опубликовал письмо на своей странице в социальной сети.

"В марте 2018 года истекает срок контакта с руководителем МБУ культуры "Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского", - говорится в обращении. Речь идёт о действующем директоре парка - Романе Шадрине.

Депутат просит администрацию Екатеринбурга провести конкурс на должность руководителя ЦПКиО.

Напомним, в октябре прошлого года в Екатеринбурге собирали подписи за отставку директора ЦПКиО. Ранее к руководству парка возникали вопросы у прокуратуры.