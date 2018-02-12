В Челябинске на благоустройство дворов и общественных территорий потратят 350 млн рублей

В Челябинске на благоустройство дворовых и общественных территорий планируется потратить порядка 350 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

На благоустройство общественных пространствах будет направлено более 100 млн рублей.

"На сегодняшний день уже существует предварительный перечень объектов, которые могут войти в муниципальную программу, рассчитанную до 2022 года. В зависимости от финансирования планируется приводить в порядок по одному общественному пространству в год в каждом районе Челябинска", - сообщили в мэрии.

В Челябинске будет сформирован перечень объектов на ближайшие годы. Челябинцы сами определят какие из них попадут в программу на текущий год по итогам рейтингового голосования.

Отметим, что в перечень территорий вошли такие знаковые объекты, как детский парк на "Алом поле", мемориальный комплекс "Золотая гора", пляж поселка АМЗ, лесной массив вдоль улицы Захаренко, детский парк имени Терешковой, скверы "Первостроителей" и у ДК "Станкомаш", а также многие другие.