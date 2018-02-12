СКР: Взрыв на борту Ан-148 произошел уже после падения

Самолет Ан-148 в момент падения находился в целостности, возгорания не было, взрыв возник уже после падения, сообщила Накануне.RU официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В Следственном комитете опровергли обнаружение на месте катастрофы второго "черного ящика". "Пока на месте происшествия удалось обнаружить только параметрический самописец. Поиски речевого самописца продолжаются", - сказала Петренко.

Она добавила, что в ходе предварительного следствия будут проверены все версии, в том числе исследованы деятельность авиакомпании, техническое состояние воздушного судна, уровень профессиональной подготовки пилотов, факты прохождения ими необходимого обучения.

Организовано проведение обысков и изъятие документов в офисе авиакомпании "Саратовские авиалинии". В аэропортах произведены выемки документации по обслуживанию и техническому осмотру воздушного судна, а также по медицинскому осмотру членов экипажа. Кроме того, изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полета судна. Назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы.

"Для полного и всестороннего расследования обстоятельств произошедшего создана следственная группа более чем из ста сотрудников Следственного комитета, которые одновременно работают в нескольких регионах", - заключила представитель СКР.

Пассажирский самолет "Ан-148" вылетел из аэропорта "Домодедово" в 14.28 по московскому времени 11 февраля, уже через 7 минут он пропал с радаров. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Поисковые работы по поручению главы МЧС РФ будут вестись круглосуточно.