СКР завершил расследование дела против убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова по обвинению в мошенничестве и организации фальсификации государственного реестра юридических лиц. Об этом заявил адвокат Андрей Гривцов.

"Сегодня следователь уведомил защиту обвиняемого Вороненкова об окончании следственных действий. Далее с делом будет знакомиться потерпевший, после чего к ознакомлению с материалами дела приступит сторона защиты", - цитирует Гривцова ТАСС.

Защитник добавил, что в уголовном деле насчитывается более 50 томов.

Экс-депутат был убит в Киеве 23 марта 2017 года. В России против него расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и организации фальсификации сведений Единого государственного реестра юридических лиц (статья 170.1 УК РФ). Работа по делу продолжилась, так как родственники Вороненкова не стали настаивать на прекращении расследования в связи с его смертью.

В декабре 2014 года СК РФ направил в Госдуму материалы о лишении Дениса Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по факту рейдерского захвата здания в центре Москвы. В апреле 2015 года СК отправил в Генпрокуратуру документы на привлечение его к ответственности в качестве обвиняемого. В октябре 2016 года Вороненков уехал на Украину. 15 февраля 2017 года было вынесено постановление о привлечении экс-депутата в качестве обвиняемого, 3 марта Басманный суд Москвы санкционировал его заочный арест.