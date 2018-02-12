На замначальника Моторвагонного депо Кургана завели 4 новых уголовных дела

На 43-летнего экс-замначальника Моторвагонного депо Кургана завели 4 новых уголовных дела - следствием вскрылись дополнительные факты правонарушений бывшего сотрудника.

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В феврале - марте 2016 года он обманом похитил деньги, принадлежащие нескольким машинистам депо, а также получил от одного из машинистов взятку за сокрытие факта нарушения, допущенного локомотивной бригадой при эксплуатации электропоезда, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Сейчас по уголовным делам проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце января этого года стало известно, что 15 марта 2016 года мужчина получил от трех машинистов подвижного состава 16 тыс. рублей с каждого - за эти деньги замначальника депо пообещал мужчинам необоснованно завысить показатели их работы, связанные с обеспечением безопасности движения на железной дороги в 2015 году.