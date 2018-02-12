Югорский адвокат оштрафована на 2,5 млн за попытку подкупить чиновника мэрии Сургута

В Сургуте вынесли приговор адвокату, которая ради выигрыша дела против мэрии предложила чиновнику взятку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Согласно вердикту суда, адвокат оштрафована на 2 млн 500 тыс. руб., ей запрещено работать по профессии пять лет.

Напомним, адвокат, представляя интересы доверителей по гражданскому делу, подала в суд иск, ответчиком по которому была мэрия Сургута. Решение было в пользу заявительницы, однако администрация обжаловала вердикт. Опасаясь отмены решения, юрист предложила представителю ответчика 200 тыс. руб. За это он должен был пропустить срок обжалования. Чиновник обратился к силовикам, и передача денег шла под их контролем.