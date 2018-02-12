Носов: Нижний Тагил не готов подписать "водное" концессионное соглашение

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов на встрече с журналистами рассказал о том, как идет подготовка концессионного соглашения модернизации системы водоснабжения города, передает корреспондент Накануне.RU.

Концессия, по планам, включает в себя строительство современной станции водоподготовки и для Черноисточинского, и для Верхневыйского водохранилищ, а также систему очистки стоков.

В настоящее время в водоемы Нижнего Тагила сбрасывается вода, которая не соответствует нормативам, и с 2017 года горадминистрация регулярно публикует анализы всех сбросов, а они, по словам Носова, насыщены "продуктами жизнедеятельности человека".

Мэр выразил сожаление, что пока речь не идет о модернизации водопроводной сети Нижнего Тагила, потому что концессионеры совместно с администрацией обязаны предварительно разработать финансовую модель возврата инвестиций, предусматривающую в том числе такой источник, как платежи населения, согласно тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией. Если же тарифы не покрывают возврат инвестиций, то эти обязанности берет на себя городской бюджет.

"Тарифы могут не вырасти вообще или они могут расти лишь в рамках инфляции, – предполагает Носов. – Поэтому прежде, чем мы опубликуем текст контракта на концессию, разрешение [на это] должен дать губернатор Свердловской области".

Следовательно, пока в Тагиле не обследовали трубы и не принято решение о технологии их замены, невозможно просчитать капитальные затраты и разработать финансовую модель.

По словам Носова, планируется подписать протокол о намерениях, и в течение 2018 г., когда станет понятно, по какой технологии и с какими затратами будет отремонтирована сеть водопроводов и канализации Нижнего Тагила, планируется перейти к рассмотрению нового концессионного соглашения.

Напомним, ранее стало известно, что Нижний Тагил договорился с венграми о модернизации системы водоснабжения, необходимые инвестиции оценивались в 200 млн евро.