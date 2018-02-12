В Екатеринбурге главной площадкой на Масленицу станет ЦПКиО

В этом году неделя Масленицы пройдет с 12 по 18 февраля, а торжественные и многочисленные гулянья состоятся на многих площадках Екатеринбурга в воскресенье, 18 февраля. Самый зрелищный праздник ожидается на территории Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского, передает корреспондент Накануне.RU

Праздничная программа "Широкая Масленица" пройдет с 12.00 до 20.00. Жители Екатеринбурга по традиции проводят зиму обрядами, состязаниями, народными гуляниями и, конечно, блинами. Гостей ждет концертная программа, различные забавы и сожжение ритуального чучела зимы.

В программе традиционного праздника есть развлечения на любой вкус, утверждают в ЦПКиО им. Маяковского.

Для жителей города подготовили:

Праздничный концерт с участием лучших коллективов города;

Русско-народные забавы: бой мешками, кольцеброс, вертикальный столб, метлохоккей, прыжки в мешках и многое другое;

Масленичная ярмарка;

Работа интерактивных масленичных зон;

Тематические фотозоны;

Конкурсная программа;

Работа кафе и аттракционов парка;

Сжигание чучела Масленицы;

Городская дискотека с участием ВИА и шоу-программой.

В этом году программа Масленицы будет отличаться от прошлых лет.

"Мы предлагаем нашим посетителям в этом году прожить все семь дней Масленицы за один день – воскресенье. На каждой входной группе гостям будет выдаваться карта событий, на которой будут отмечены локации. Таким образом, наши посетители смогут пройти как каждый день недели по порядку, так и в свободном режиме", – сообщила начальник отдела организации и проведения культурно-массовых мероприятий парка Мария Доронина.

Также, по ее словам, на территории ЦПКиО будет представлена выставка Маслениц, выставка поделок и чучел. А на сайте можно будет проголосовать за лучшее чучело.

В рамках подготовки к празднику глава города Александр Якоб поручил ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление" обеспечить бесперебойную работу городского электротранспорта, а 18 февраля увеличить количество трамваев на маршрутах до станции "ЦПКиО", сообщили в администрации города Екатеринбурга.

Также во время мероприятий на территории парка будет усилена охрана общественного порядка и привлечена врачебно-сестринская бригада.