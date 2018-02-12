В Челябинске незаконно разместили рекламу пивного магазина

В Челябинске признана незаконной реклама торговой сети пивных магазинов "Первый кеговый".

Местный житель обратился в прокуратуру - мужчина сказал, что на доме №14А по улице Скульптора Головницкого висит баннер магазина, однако никаких разрешений на размещение данной конструкции у магазина нет, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

По результатам проверки в отношении управляющего ООО "Евростандарт" (юрлицо "Первый кеговый" - прим. ред.) возбуждено дело об административном правонарушении, сейчас ситуация будет решаться в судебном порядке.