Евгений Куйвашев примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в Российском инвестиционном форуме, который пройдет с 14 по 16 февраля в Сочи. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Известно, что Евгений Куйвашев примет участие во втором дне форума, который пройдет 15 февраля.

Как сообщало Накануне.RU, завтра, 13 февраля, Куйвашев посетит горнолыжный комплекс "Гора Белая" в Нижнем Тагиле: там он проведет рабочее совещание о перспективах развития туристского кластера на базе спорткомплекса. Ранее губернатор анонсировал создание особой экономической зоны на Среднем Урале, которая может появиться на базе горнолыжного комплекса с включением в общую инфраструктуру расположенных поблизости населенных пунктов.