Минобрнауки выступило против плавающего графика зимних каникул

В Минобрнауки не считают целесообразным внесение каких-либо изменений в график учебного года, включая время начала зимних каникул.

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что в правительстве рассматривают возможность эксперимента, который позволит переносить зимние школьные каникулы в снежные зимы, чтобы дети из спортивных школ могли дольше покататься на горных лыжах.

Окончательного решения еще нет, но во всем мире такая практика есть", - рассказал Хлопонин.

В министерстве напомнили, что ранее по поручению президента уже изучали вопрос о возможности установления скользящего графика начала учебного года. "Изучив мнения всех субъектов РФ, а также родительского и педагогического сообщества, министерство пришло к выводу о целесообразности сохранения действующих норм регулирования сроков учебного года", - цитирует ТАСС пресс-службу Минобрнауки.