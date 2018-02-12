На Южном Урале погибшего при исполнении инспектора охотнадзора представят к государственной награде

Погибший при исполнении служебных обязанностей инспектор охотнадзора Александр Минин будет представлен к государственной награде – ордену Мужества посмертно. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Семье погибшего охотинспектора будет оказана материальная помощь.

Организацию похорон взяло на себя министерство экологии Челябинской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, тело специалиста государственного охотничьего надзора с огнестрельным ранением нашли в лесу, было возбуждено уголовное дело, благодаря комплексу неотложно проведенных следственных действий был задержан житель Карталов Михаил Поддубный - он произвел смертельный выстрел в потерпевшего во время задержания после незаконной охоты.