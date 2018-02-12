На благоустройство дворов Нижнего Тагила планируется потратить 400 млн рублей

Из бюджета Нижнего Тагила выделят 400 млн руб. на благоустройство дворов. В городе проходит общественное голосование по выбору приоритетных объектов благоустройства на 2018 год, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам главы города Сергея Носова, в 2017 году на благоустройство дворов, парков и скверов города было потрачено 120 млн руб. В 2018 году из бюджета планируется выделить 400 млн руб.

"Но эти мероприятия рассчитаны не на год-два, а как минимум на пятилетку", - подчеркнул Носов. По его словам, в 2018 году администрация решила не отдавать объекты благоустройства на реконструкцию управляющим компаниям, а объявить конкурс среди подрядных организаций.

В итоге победителем стала компания "Тагилгражданпроект", которая выполняла муниципальные задания и осваивала бюджетные средства. Прошлогодний опыт планируется использовать в текущем году. При этом Сергей Носов подчеркнул, что итоги рейтингового голосования по приоритетным объектам будут подводиться 18 марта в день выборов президента России, но, несмотря на близость к избирательным участкам, участки для голосования в рамках конкурса благоустройства будут располагаться обособленно.