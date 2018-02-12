На благоустройство дворов Нижнего Тагила планируется потратить 400 млн рублей

в этот день
12.02.18
21:23
В Екб.23:23
"Индекс Робин Гуда": на средства одного олигарха может прожить вся страна
Эксперты: Повышение НДС приведет к росту цен на все товары и увеличению пенсионного возраста
В Перми школьники "с толкача" заводили детский автобус. ВИДЕО
Главное
Саакашвили депортирован в Польшу

Тема дня
"Самолет "завалился" в облаках, перешел в пикирование и ударился в землю целиком" Военный летчик 1 класса, директор ООО НПЦ "Эр АвиаЛогин" Александр Пленцов исключает возможность ошибки пилотов. В беседе с Накануне.RU он рассматривает выдвинутые экспертами предположения о причинах крушения самолета, в том числе возможность обледенения и сбой счетчика высоты.
12.02.2018
происшествия  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Борис Кагарлицкий: В огосударствлении авиации нет ничего радикального Крушение в Подмосковье самолета "Саратовский авиалиний" в очередной раз поставило ребром вопрос авиационной безопасности. После каждой такой трагедии звучат предложения по-новому регулировать отрасль. Иногда даже следуют какие-то решения, но затем все повторяется снова. Левый публицист, ученый, социолог Борис Кагарлицкий напоминает, что никакая серьезная модернизация невозможна силами маленьких авиакомпаний, которые едва справляются с конкуренцией. По его мнению, единственным эффективным решением будет огосударствление всей авиационной отрасли.
12.02.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"
"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни
МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию
Соловьев выгнал из студии американца за неуважение к смерти летчика Филипова
Лисин и Путин на заседании "профсоюза олигархов" подискутировали, "кого насиловать"
В России вышел на свободу расчленитель, осужденный на пожизненный срок в "Полярной сове"
Сирия сбила несколько самолетов Израиля в ответ на "акт агрессии"
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 743

На благоустройство дворов Нижнего Тагила планируется потратить 400 млн рублей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

годовое общее собрание Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, Сергей Носов (2018) | Фото: Накануне.RU

Из бюджета Нижнего Тагила выделят 400 млн руб. на благоустройство дворов. В городе проходит общественное голосование по выбору приоритетных объектов благоустройства на 2018 год, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам главы города Сергея Носова, в 2017 году на благоустройство дворов, парков и скверов города было потрачено 120 млн руб. В 2018 году из бюджета планируется выделить 400 млн руб.

"Но эти мероприятия рассчитаны не на год-два, а как минимум на пятилетку", - подчеркнул Носов. По его словам, в 2018 году администрация решила не отдавать объекты благоустройства на реконструкцию управляющим компаниям, а объявить конкурс среди подрядных организаций.

В итоге победителем стала компания "Тагилгражданпроект", которая выполняла муниципальные задания и осваивала бюджетные средства. Прошлогодний опыт планируется использовать в текущем году. При этом Сергей Носов подчеркнул, что итоги рейтингового голосования по приоритетным объектам будут подводиться 18 марта в день выборов президента России, но, несмотря на близость к избирательным участкам, участки для голосования в рамках конкурса благоустройства будут располагаться обособленно.

Сергей Носов(2018)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: Нижний Тагил, благоустройство дворов, бюджет, Сергей Носов
12.02.2018 13:11 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:11 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

На благоустройство дворов Нижнего Тагила планируется потратить 400 млн рублей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+