Главбух муниципального тюменского учреждения попала под суд за махинации с зарплатами

В Тюмени за присвоение бюджетных денег судят бывшего главбуха "Центра физической и спортивной работы Тюменского муниципального района", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, главбух с августа 2016 по сентябрь 2017 гг. ежемесячно завышала себе зарплату. В некоторых случаях – на 200 тыс. руб. в месяц. В октябре 2017 г. денег не хватило на зарплаты всем сотрудникам, директора это насторожило. Она обратилась в управление по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района с просьбой провести внутреннее расследование, которое и нашло незаконные траты. Ущерб составил 2 млн 200 тыс. руб.

Обвиняемая вину признала. Дело ушло в Тюменский районный суд. Туда же направлен иск о взыскании ущерба.