Депутат требует от генпрокурора заступиться за Ботанический сад в Сургуте. Мэрия уверяет, что вырубок не планирует

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой защитить от "уничтожения" сургутский Ботанический сад. В мэрии экономической столицы Югры опровергли информацию об угрозе саду, там говорят, что, напротив, готовы его развивать, передает корреспондент Накануне.RU.

"15 га в 2002 г. дали Комитету по экологии именно под создание экспериментального ботанического сада. Все эти годы работы по созданию и эксплуатации сада финансировались из городского бюджета целевым образом. Официальные расходы составляют миллионы рублей. Однако в 2017 г. в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" мэрия решила благоустроить парк "За Саймой". В рамках работ практически полная ликвидация Ботанического сада", - цитирует пресс-служба окружного отделения ЛДПР обращение Сысоева к Чайке.

Существующее положение дел позволяет властям города использовать муниципальную землю по своему усмотрению, не принимая в расчет наличие неоформленного надлежащим образом ботанического сада, уверен Сысоев. В Ботаническом саду растут около 300 видов и сортов экзотических растений и 220 видов аборигенной флоры. Больше 10 видов включены в Красную книгу Югры.

"Реконструкция парка "За Саймой" с фактической ликвидацией Ботанического сада выглядит законно. Постановлением Правительства Югры от 2013 года за №245-п Сургутский ботанический сад включен в перечень особо охраняемых природных территорий, предлагаемых для создания и расширения территории в автономном округе в период 2013-20 гг. При этом предполагалось придать ему статус "Ботанического сада регионального значения" в 2016-17 гг.", - отмечает Сысоев.

По данным депутата, прокуратура Сургута выяснила, что университет не имеет подтверждающих документов на пользование территорией в парке "За Саймой", и, согласно предписанию, необходимо устранить нарушения.

"То есть, по сути, вырубить всю растительность! Получается, что 15 лет труда, направленного на кропотливое создание существующего в регионе единственного уникального Ботанического сада, и, самое главное, 15 лет трат на эти цели бюджетных денег признаны новой командой городской администрации неэффективными. Возникает вопрос: "На каком основании?" - пишет депутат в своем обращении в Генпрокуратуру.

Сысоев отмечает, что экономическое обоснование работ по переносу Ботанического сада на другой земельный участок, включая стоимость работ и источники финансирования, отсутствует.

Федеральный политик просит Генпрокуратуру провести проверку, как он считает, "халатного бездействия" должностных лиц департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры в части создания в 2016-17 гг. особо охраняемой природной территории в Сургуте "Ботанический сад регионального значения". Кроме того, нужно проверить работу ответственных должностных лиц мэрии, в том числе и главы города, в части законности изменений градостроительных документов, "ликвидации" Ботанического сада.

Депутат просит провести еще несколько проверок. Во- первых, благоустройство парка "За Саймой" в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Во-вторых, соответствие Правил землепользования и застройки на территории Сургута генеральному плану города и Градостроительному кодексу РФ. В-третьих, обоснованности предписания прокуратуры Сургута по установке правового статуса земельного участка, на котором располагается ботанический сад.

Советник главы Сургута Александр Оверчук в разговоре с Накануне.RU опроверг информацию о возможной вырубке сада.

"Вырубка сада – абсолютная чушь. У нас уже были встречи, мы обсудили дорожную карту развития Ботанического сада. Никто ничего вырубать не собирается. В ближайшее время проект развития будет представлен думе, доработан, начнем реализовывать. Основной интересант – СурГУ, это их территория, город будет им помогать", – рассказал Накануне.RU Оверчук.