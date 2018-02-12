Депутат требует от генпрокурора заступиться за Ботанический сад в Сургуте. Мэрия уверяет, что вырубок не планирует

в этот день
12.02.18
21:21
В Екб.23:21
Эксперты: Повышение НДС приведет к росту цен на все товары и увеличению пенсионного возраста
ФСБ задержала в Симферополе украинского шпиона
В Перми школьники "с толкача" заводили детский автобус. ВИДЕО
Главное
Саакашвили депортирован в Польшу

Тема дня
"Самолет "завалился" в облаках, перешел в пикирование и ударился в землю целиком" Военный летчик 1 класса, директор ООО НПЦ "Эр АвиаЛогин" Александр Пленцов исключает возможность ошибки пилотов. В беседе с Накануне.RU он рассматривает выдвинутые экспертами предположения о причинах крушения самолета, в том числе возможность обледенения и сбой счетчика высоты.
12.02.2018
происшествия  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Борис Кагарлицкий: В огосударствлении авиации нет ничего радикального Крушение в Подмосковье самолета "Саратовский авиалиний" в очередной раз поставило ребром вопрос авиационной безопасности. После каждой такой трагедии звучат предложения по-новому регулировать отрасль. Иногда даже следуют какие-то решения, но затем все повторяется снова. Левый публицист, ученый, социолог Борис Кагарлицкий напоминает, что никакая серьезная модернизация невозможна силами маленьких авиакомпаний, которые едва справляются с конкуренцией. По его мнению, единственным эффективным решением будет огосударствление всей авиационной отрасли.
12.02.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"
"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни
МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию
Соловьев выгнал из студии американца за неуважение к смерти летчика Филипова
Лисин и Путин на заседании "профсоюза олигархов" подискутировали, "кого насиловать"
В России вышел на свободу расчленитель, осужденный на пожизненный срок в "Полярной сове"
Сирия сбила несколько самолетов Израиля в ответ на "акт агрессии"
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 743

Депутат требует от генпрокурора заступиться за Ботанический сад в Сургуте. Мэрия уверяет, что вырубок не планирует
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Ботанический сад Сургута (2018) | Фото: ЛДПР-Югра

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой защитить от "уничтожения" сургутский Ботанический сад. В мэрии экономической столицы Югры опровергли информацию об угрозе саду, там говорят, что, напротив, готовы его развивать, передает корреспондент Накануне.RU.

"15 га в 2002 г. дали Комитету по экологии именно под создание экспериментального ботанического сада. Все эти годы работы по созданию и эксплуатации сада финансировались из городского бюджета целевым образом. Официальные расходы составляют миллионы рублей. Однако в 2017 г. в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" мэрия решила благоустроить парк "За Саймой". В рамках работ практически полная ликвидация Ботанического сада", - цитирует пресс-служба окружного отделения ЛДПР обращение Сысоева к Чайке.

Существующее положение дел позволяет властям города использовать муниципальную землю по своему усмотрению, не принимая в расчет наличие неоформленного надлежащим образом ботанического сада, уверен Сысоев. В Ботаническом саду растут около 300 видов и сортов экзотических растений и 220 видов аборигенной флоры. Больше 10 видов включены в Красную книгу Югры.

"Реконструкция парка "За Саймой" с фактической ликвидацией Ботанического сада выглядит законно. Постановлением Правительства Югры от 2013 года за №245-п Сургутский ботанический сад включен в перечень особо охраняемых природных территорий, предлагаемых для создания и расширения территории в автономном округе в период 2013-20 гг. При этом предполагалось придать ему статус "Ботанического сада регионального значения" в 2016-17 гг.", - отмечает Сысоев.

Ботанический сад Сургута(2018)|Фото: ЛДПР-Югра

По данным депутата, прокуратура Сургута выяснила, что университет не имеет подтверждающих документов на пользование территорией в парке "За Саймой", и, согласно предписанию, необходимо устранить нарушения.

"То есть, по сути, вырубить всю растительность! Получается, что 15 лет труда, направленного на кропотливое создание существующего в регионе единственного уникального Ботанического сада, и, самое главное, 15 лет трат на эти цели бюджетных денег признаны новой командой городской администрации неэффективными. Возникает вопрос: "На каком основании?" - пишет депутат в своем обращении в Генпрокуратуру.

Сысоев отмечает, что экономическое обоснование работ по переносу Ботанического сада на другой земельный участок, включая стоимость работ и источники финансирования, отсутствует.

Федеральный политик просит Генпрокуратуру провести проверку, как он считает, "халатного бездействия" должностных лиц департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры в части создания в 2016-17 гг. особо охраняемой природной территории в Сургуте "Ботанический сад регионального значения". Кроме того, нужно проверить работу ответственных должностных лиц мэрии, в том числе и главы города, в части законности изменений градостроительных документов, "ликвидации" Ботанического сада.

Депутат просит провести еще несколько проверок. Во- первых, благоустройство парка "За Саймой" в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Во-вторых, соответствие Правил землепользования и застройки на территории Сургута генеральному плану города и Градостроительному кодексу РФ. В-третьих, обоснованности предписания прокуратуры Сургута по установке правового статуса земельного участка, на котором располагается ботанический сад.

Ботанический сад Сургута(2018)|Фото: ЛДПР-Югра

Советник главы Сургута Александр Оверчук в разговоре с Накануне.RU опроверг информацию о возможной вырубке сада.

"Вырубка сада – абсолютная чушь. У нас уже были встречи, мы обсудили дорожную карту развития Ботанического сада. Никто ничего вырубать не собирается. В ближайшее время проект развития будет представлен думе, доработан, начнем реализовывать. Основной интересант – СурГУ, это их территория, город будет им помогать", – рассказал Накануне.RU Оверчук.

Другие новости по темам: Владимир Сысоев, Юрий Чайка, Александр Оверчук, Ботанический сад, За саймой
12.02.2018 13:38 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин
15:38 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.01.2018 16:03 Мск
Власти Сургута и СурГУ определили будущее ботанического сада








Добавить комментарий:

Депутат требует от генпрокурора заступиться за Ботанический сад в Сургуте. Мэрия уверяет, что вырубок не планирует
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+