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Борис Кагарлицкий: В огосударствлении авиации нет ничего радикального Крушение в Подмосковье самолета "Саратовский авиалиний" в очередной раз поставило ребром вопрос авиационной безопасности. После каждой такой трагедии звучат предложения по-новому регулировать отрасль. Иногда даже следуют какие-то решения, но затем все повторяется снова. Левый публицист, ученый, социолог Борис Кагарлицкий напоминает, что никакая серьезная модернизация невозможна силами маленьких авиакомпаний, которые едва справляются с конкуренцией. По его мнению, единственным эффективным решением будет огосударствление всей авиационной отрасли.
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В Екатеринбурге со второй попытки стартует новый суд над экс-прокурором Карповым
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Алексей Карпов, экс-прокурор (2018) | Фото: ТАУ

13 февраля в Ленинском районном суде Екатеринбурга запланировано предварительное слушание по новому делу экс-прокурора Алексея Карпова, которое ранее было перенесено. Он до сих пор не этапирован в уральскую столицу, но в ГУФСИН уверяют, что уже завтра обвиняемый окажется на скамье подсудимых, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, заседание должно было состояться еще 6 февраля, но было перенесено в связи с тем, что Карпов не был этапирован в Екатеринбург из тагильской ИК-13. Ранее его перевезли на Урал из Иркутска, где он отбывал наказание по предыдущему приговору.

Однако пока Карпов до сих пор не прибыл в Екатеринбург из Нижнего Тагила. В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что скоро это должно произойти.

"В прошлый раз он не прибыл на суд, поскольку в специальном поезде, в котором доставляют следственно-арестованных и осужденных, не оказалось места. Поскольку это бывший сотрудник [правоохранительных органов], он содержится отдельно от остальных. Завтра он должен прибыть, все должно быть в порядке", - заверили в пресс-службе.

Напомним, экс-прокурор уже получил 20 лет колонии строгого режима за организацию убийств. По новому эпизоду его будут судить за организацию покушения на убийство одного из исполнителей предыдущей расправы Александра Бабусенкова, который неожиданно для Карпова "выжил". Напомним также, что подельники Карпова уже получили крупные сроки, среди них чемпион России и Европы по пауэрлифтингу Алексей Савосин.

Алексей Карпов, экс-прокурор(2018)|Фото: ТАУ

Алексей Карпов

Удивительно, что по новому делу Карпова хранят молчание ответственные за следствие и надзор силовые структуры, не раскрывают подробностей расследования ни СУ СКР, ни областная прокуратура. Не высказывается и нынешний глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, который ранее проявлял большой интерес к экс-прокурору. В своем "Живом журнале" он много писал о судебном процессе над Карповым и отмечал, что в этой истории вокруг юриста может быть множество эпизодов. И теперь, вроде бы, информация Ройзмана подтверждается. Однако сразу после победы на выборах главы города в 2013 году "борец за правду и справедливость" практически потерял интерес к этой теме. Сейчас, в разгар нового процесса, градоначальник также никак не комментирует ситуацию.

С первым делом Карпова были связаны и заявления Ройзмана о прослушке телефона, распечатки его разговоров позже нашли при обыске у обвиняемого. В 2016 году за разглашение гостайны судили бывшего начальника бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) ГУ МВД по Свердловской области Артема Письменного, якобы продававшего экс-жене Карпова распечатки прослушек. Курировал работу БТСМ в то время Олег Грехов, позже назначенный на должность начальника полиции Первоуральска.

Отметим, по новому эпизоду Алексею Карпову могут назначить наказание не более 3/4 от максимального, то есть не более 15 лет лишения свободы. По данным собеседника Накануне.RU в судебной отрасли, ему, с учетом обстоятельств и имеющейся практики, могут "сложить" максимально до 30 лет по совокупности приговоров.

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12.02.2018 14:32 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:32 Екб


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В Екатеринбурге со второй попытки стартует новый суд над экс-прокурором Карповым
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