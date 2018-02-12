В подмосковном Подольске врача приговорили к 7,5 годам заключения за изнасилование пациентки

В подмосковном Подольске врача анестезиолога-реаниматолога приговорили к 7,5 годам заключения за изнасилование пациентки и мошенничество, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Московской области.

Установлено, что в ночь с 4 на 5 января 2017 года врач Подольской городской больницы № 2 Зиедулло Носирова находился на дежурстве в состоянии алкогольного опьянения. Он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки реанимационного отделения, "которая в силу своего физического состояния была беспомощна и не могла оказать ему сопротивление".

Кроме того, установлено, что в апреле и июле 2016 года врач, вводя в заблуждение родственников пациентов, незаконно требовал денежные средства за оказание квалифицированной медицинской помощи, получив таким образом от последних 13 тыс. рублей.

По уголовному делу проведено не менее 100 следственных действий. "Приговором суда Носирову назначено наказание в 7,5 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении ведомства.