Евгений Куйвашев передал свердловским полицейским 240 новых машин

Губернатор Евгений Куйвашев 12 февраля передал ГУ МВД РФ по Свердловской области почти 240 новых автомобилей.

В распоряжение стражей порядка поступили легковые машины, спецавтомобили, микроавтобусы и мотоциклы. В торжественной церемонии принял участие начальник ведомства Михаил Бородин и личный состав свердловской полиции, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"На Среднем Урале уделяется пристальное внимание вопросам общественной безопасности. Техническое оснащение полиции – предмет нашей постоянной заботы, и мы будем заниматься этим и впредь. В 2018 году Свердловскую область ждет череда знаковых событий. Это выборы президента России, матчи Чемпионата мира по футболу, визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла, подготовка к ЭКСПО-2025. Подготовка к этим событиям идет полным ходом", – сказал Евгений Куйвашев.

Кроме автомобилей, были закуплены радиостанции, металлодетекторы, системы видеонаблюдения и другие устройства. По словам губернатора, работа по укреплению материальной базы полиции будет продолжена.

"Полученные нами сегодня автомобили разъедутся практически во все города Свердловской области, но большее количество останется в Екатеринбурге, где уже летом пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. Уверен, что такое материальное усиление будет служить нашему общему делу – делу обеспечения безопасности жителей региона. Мы ценим такую поддержку. Ведь в 2017 году главное управление МВД России по Свердловской области стало единственным в России, кому удалось заключить подобное соглашение с органами власти и получить технику", – сказал Михаил Бородин.