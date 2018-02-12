В Вологде судят бывшего стоматолога, вырвавшего девочке коренные зубы вместо молочных

В Вологде перед судом предстанет бывший врач-стоматолог, допустивший нарушения при удалении зубов малолетней девочке. Сам он полностью признал свою вину.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, в прошлом 39-летний мужчина работал в одной из частных фирм областного центра в должности зубного врача.

"В апреле 2017 года фирма заключила договор с местной жительницей на оказание возмездных стоматологических услуг ее дочери, которой по ортодонтическим показаниям требовалось удалить два молочных зуба. Обвиняемый решил оказать данную услугу, не имея соответствующего образования по специальности "врач-стоматолог хирург" и удалил два других коренных зуба", - сообщили в следствии.

Все это создало угрозу причинения вреда здоровью девочки, которая, по заключению экспертов, частично утратила жевательную функцию. В ходе следствия горе-врач признал свою вину. Сейчас его уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.