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Носов: Особая экономическая зона – это не "пятачок" вокруг горы Белой
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годовое общее собрание Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, Сергей Носов (2018) | Фото: Накануне.RU

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов прокомментировал Накануне.RU перспективы создания особой экономической зоны вокруг горы Белая. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что этот объект может быть взят за основу развития горнолыжного туризма на Среднем Урале.
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"На самом деле, мне известно немного. Завтра послушаем губернатора. Затем можно будет делать выводы", – сказал глава Нижнего Тагила.

Вместе с тем, он заявил, что о "пятачке" вокруг горы как о туристическом центре стоит говорить отдельно. "Да, когда-то были мастер-планы, но мы видим, как сегодня, с одной стороны, востребован, а, с другой, неразвит этот объект", – сказал он.

По словам Носова, ранее на Белой предусматривалось строительство нескольких подъемников и охват практически всех склонов горы.

"Если говорить о развитии туризма, горнолыжного отдыха, то надо вкладывать серьезные деньги в инфраструктуру, а это вода, канализация, очистные сооружения, электро- и газоснабжение, – пояснил градоначальник. – Наверное, тогда туристический бизнес подтянется".

Гора Белая(2015)|Фото: vk.com

Раскритиковав таким образом инфраструктуру горы Белой, Носов напомнил, что под Нижним Тагилом есть другие интересные места, связанные, например, с историей Демидовых на Урале, с уникальной природой, экологическим туризмом.

"Вот тут действительно нужны инвестиции, – добавил он. – Какие условия для инвесторов будут созданы, сказать сложно. Они созданы в "Титановой долине", но там далеко не все так гладко".

Глава Нижнего Тагила отметил, что надо определяться с сельскими населенными пунктами, которые могут привлечь туристов и не только горнолыжников. По его словам, даже у фермеров есть "великолепные планы", способные привлечь туристов, но приходится сталкиваться с тем, что получить разрешение на ведение работ проблематично: "Некоторые земли с одной стороны относятся к парку "Река Чусовая", с другой земли включены в лесной фонд, и как хозяйствовать в этих условиях, непонятно".

"Если это будет свободная экономическая зона, то кто там будет командовать, кто за все будет отвечать, к кому обращаться? – задался вопросом Носов. – Но какой бы конфигурации ни была эта зона, настало время определяться с землями, которые расположены вокруг сельских населенных пунктов".

Глава города выразил надежду, что 13 февраля в ходе встречи с губернатором будут приняты решения не только по горе Белой, но и по землям сельских территорий, которые также могут лечь в основу создания ОЭЗ.

Напомним, завтра губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит горнолыжный комплекс "Гора Белая" в Нижнем Тагиле. Что касается анонсированного некоторыми СМИ визита во второй по величине город Свердловской области Владимира Путина, то, как стало известно Накануне.RU от собственных источников, пока конкретики никто из чиновников не знает, подготовки к приезду как таковой не ведется.

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В Свердловской области появится новая особая экономическая зона







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Носов: Особая экономическая зона – это не "пятачок" вокруг горы Белой
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