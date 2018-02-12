Только треть семей погибших украинских военных винят Россию

Только треть семей погибших в войне в Донбассе украинских военных винят в этом Россию. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опросившего более 1 тыс. членов семей погибших военнослужащих.

В результате опроса Россию обвинили 34%, власти Украины - 13%, украинских командиров - 13%. Примечательно, что ДНР и ЛНР винят только 5% опрошенных. Еще одним значимым ответом был отказ кого-то винить. Он набрал 17%. Затруднились ответить 11%. Прочие варианты набрали по 1%.

Эти результаты говорят о том, что, несмотря на четыре года антироссийской пропаганды, киевскому режиму не удалось сделать антироссийские настроения массовыми. При этом обвинение России в гибели военнослужащих почти не изменяется по регионам Украины. А вот украинскую власть больше всего обвинили в западных областях - 15%.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, по данным американского исследования, украинцев вообще не беспокоит воссоединение Крыма с Россией.