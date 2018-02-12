ЧМК обновил газоотчистку сталеплавильного агрегата

Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу "Мечел") завершил профилактический ремонт газоочистного оборудования в кислородно-конвертерном цехе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе комбината.

"Конвертер оборудован эффективными системами мокрой очистки отходящих газов с замкнутым циклом водоснабжения. Сервисное обслуживание оборудования позволяет работать с высокой степенью фильтрации и максимально уменьшать воздействие производства на окружающую среду", - рассказали в пресс-службе комбината.

Это повысит уровень экологической безопасности.

Добавим, что в кислородно-конвертерном цехе производится более 3,9 млн тонн стали в год, а также выпускается порядка 3,5 млн тонн стальной заготовки в год.