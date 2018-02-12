"Саратовские авиалинии" приостановили эксплуатацию Ан-148

"Саратовские авиалинии" временно приостановили эксплуатацию самолетов Ан-148 после авиакатастрофы в Подмосковье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

Как отметила компания, она готова по первому требованию предоставлять все необходимые документы в следственные органы, чтобы "узнать истинные причины аварии самолета".

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" имеет в своем воздушном парке шесть самолетов АН-148. В парк авиакомпании "Саратовские авиалинии" воздушное судно, потерпевшее крушение, поступило в феврале 2017 года.

"В январе 2018 года самолет прошел форму С-чек, на которой были тщательно проверены, в том числе, агрегаты двигателя, планера, крыла, - рассказали в пресс-службе. - Форма проводилась в присутствии специалистов предприятия "Мотор Сич", которые ведут совместно с "Саратовскими авиалиниями" техническую эксплуатацию этого типа ВС на предприятии и была подтверждена летная годность самолета".

Перед каждым вылетом на рейс самолет проходит форму оперативного обслуживания, перед вылетом рейса 6В-703 Москва-Орск 11 февраля 2018 года также была проведена форма техобслуживания, которая не выявила отклонений на воздушном судне. В этот день, 11 февраля, самолет Ан-148 выполнил несколько авиарейсов: Пенза-Москва, Москва-Саратов, Саратов-Москва и далее, уже с новым экипажем, вылетел из "Домодедово" в Орск. Экипаж рейса менялся в соответствии с планом полета.

Экипаж самолета состоял из шести человек. В авиакомпании сообщили, что управлял самолетом командир воздушного судна Валерий Губанов, опытный пилот, который закончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени М.М. Расковой. Пришел в авиакомпанию "Саратовские авиалинии" из компании "Россия", где был пилотом на Ан-148. Имел более пяти тысяч общего налета часов, из них на Ан-148 – более двух тысяч часов налета. Второй пилот - Сергей Гамбарян, 812 часов налета на Ан-148. Перешел в "Саратовские авиалинии" из авиакомпании "Ангара", где также был пилотом на этом типе ВС. В экипаж рейса входили два бортмеханика, которые проводили оперативный осмотр ВС перед вылетом рейса: авиационный техник по радиооборудованию (по приборам и электрооборудованию) Андрей Ревякин и авиационный техник по планеру и двигателям Олег Сергеев. Бортпроводники –Виктория Коваль и Анастасия Славинская.

Пассажирский самолет "Ан-148" вылетел из аэропорта "Домодедово" в 14.28 по московскому времени 11 февраля, уже через 7 минут он пропал с радаров. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Поисковые работы по поручению главы МЧС РФ будут вестись круглосуточно.