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от издателя  |  комментариев: 4


Борис Кагарлицкий: В огосударствлении авиации нет ничего радикального Крушение в Подмосковье самолета "Саратовский авиалиний" в очередной раз поставило ребром вопрос авиационной безопасности. После каждой такой трагедии звучат предложения по-новому регулировать отрасль. Иногда даже следуют какие-то решения, но затем все повторяется снова. Левый публицист, ученый, социолог Борис Кагарлицкий напоминает, что никакая серьезная модернизация невозможна силами маленьких авиакомпаний, которые едва справляются с конкуренцией. По его мнению, единственным эффективным решением будет огосударствление всей авиационной отрасли.
12.02.2018
экспертное мнение ;
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"Саратовские авиалинии" приостановили эксплуатацию Ан-148
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Ан-148, крушение, обломки (2018) | Фото: Life.ru via AP

"Саратовские авиалинии" временно приостановили эксплуатацию самолетов Ан-148 после авиакатастрофы в Подмосковье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.
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Как отметила компания, она готова по первому требованию предоставлять все необходимые документы в следственные органы, чтобы "узнать истинные причины аварии самолета".

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" имеет в своем воздушном парке шесть самолетов АН-148. В парк авиакомпании "Саратовские авиалинии" воздушное судно, потерпевшее крушение, поступило в феврале 2017 года.

"В январе 2018 года самолет прошел форму С-чек, на которой были тщательно проверены, в том числе, агрегаты двигателя, планера, крыла, - рассказали в пресс-службе. - Форма проводилась в присутствии специалистов предприятия "Мотор Сич", которые ведут совместно с "Саратовскими авиалиниями" техническую эксплуатацию этого типа ВС на предприятии и была подтверждена летная годность самолета".

(2018)|Фото: twitter.com/izvestia_ru

Перед каждым вылетом на рейс самолет проходит форму оперативного обслуживания, перед вылетом рейса 6В-703 Москва-Орск 11 февраля 2018 года также была проведена форма техобслуживания, которая не выявила отклонений на воздушном судне. В этот день, 11 февраля, самолет Ан-148 выполнил несколько авиарейсов: Пенза-Москва, Москва-Саратов, Саратов-Москва и далее, уже с новым экипажем, вылетел из "Домодедово" в Орск. Экипаж рейса менялся в соответствии с планом полета.

Экипаж самолета состоял из шести человек. В авиакомпании сообщили, что управлял самолетом командир воздушного судна Валерий Губанов, опытный пилот, который закончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени М.М. Расковой. Пришел в авиакомпанию "Саратовские авиалинии" из компании "Россия", где был пилотом на Ан-148. Имел более пяти тысяч общего налета часов, из них на Ан-148 – более двух тысяч часов налета. Второй пилот - Сергей Гамбарян, 812 часов налета на Ан-148. Перешел в "Саратовские авиалинии" из авиакомпании "Ангара", где также был пилотом на этом типе ВС. В экипаж рейса входили два бортмеханика, которые проводили оперативный осмотр ВС перед вылетом рейса: авиационный техник по радиооборудованию (по приборам и электрооборудованию) Андрей Ревякин и авиационный техник по планеру и двигателям Олег Сергеев. Бортпроводники –Виктория Коваль и Анастасия Славинская.

Пассажирский самолет "Ан-148" вылетел из аэропорта "Домодедово" в 14.28 по московскому времени 11 февраля, уже через 7 минут он пропал с радаров. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Поисковые работы по поручению главы МЧС РФ будут вестись круглосуточно.



Развитие сюжета: Ранее 12.02.2018 14:00 Мск
СКР: Взрыв на борту Ан-148 произошел уже после падения

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12.02.2018 11:57 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:57 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.02.2018 11:38 Мск
Власти Москвы выплатят единовременную помощь семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148 москвичей








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"Саратовские авиалинии" приостановили эксплуатацию Ан-148
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