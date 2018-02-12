Официально: Куйвашев едет в Нижний Тагил проводить совещание о перспективах развития туркластера

Завтра, 13 февраля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит горнолыжный комплекс "Гора Белая" в Нижнем Тагиле.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, там он проведет рабочее совещание о перспективах развития туристского кластера на базе спорткомплекса. Участие в мероприятии примут члены областного правительства, руководство Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, а также законодатели, представители экспертного и предпринимательского сообщества.

Напомним, ранее сообщалось, что особая экономическая зона под Нижним Тагилом, создание которой анонсировал Евгений Куйвашев, может стать основой развития горнолыжного туризма на Среднем Урале. По предварительным данным, ОЭЗ может появиться на базе горнолыжного комплекса "Гора Белая" с включением в общую инфраструктуру расположенных поблизости населенных пунктов.