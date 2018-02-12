Власти Перми закупили дополнительные комнаты для маневренного фонда

Власти Перми приобрели дополнительные помещения для маневренного фонда - были куплены 82 комнаты общей площадью 1 тыс. 228,9 "квадратов". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, объем жилищного фонда был увеличен по поручению главы города Дмитрия Самойлова.

Комнаты расположены в трехкомнатных квартирах в домах Орджоникидзевского района. Все помещения располагаются в новостройках. В случае необходимости маневренный фонд будет предоставлен 200 жителям города.

Напомним, маневренный фонд предназначен для временного проживания пермяков, единственное жилье которых было признано непригодными для проживания по причине аварийного состояния, в результате ЧС. По данным управления жилищных отношений, маневренный фонд города составляет 345 комнат, их общая жилая площадь – 5 тыс. кв. метров. Сейчас в них проживает 202 семьи (509 человек).

Ежегодно город выделяет на нужды расселения аварийных домов порядка 1 млрд руб. Используются все возможные механизмы – покупка жилья у застройщиков, строительство муниципальных домов, реализация программы развития застроенных территорий. Ежегодно в новые квартиры переезжает более 700 семей. Однако вопрос расселения аварийного фонда по-прежнему остается острым.