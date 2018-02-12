Власти Москвы выплатят единовременную помощь семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148 москвичей

Мэрия Москвы выплатит единовременную помощь семьям москвичей, погибшим в авиакатастрофе Ан-148 в Раменском районе. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Как отмечается, среди погибших в авиакатастрофе - 11 москвичей.

"Выплатим их семьям дополнительную единовременную помощь, окажем адресную социальную поддержку. Помогли коллегам из Минтранса и МЧС организовать бесплатное размещение и питание, психологическую помощь родственникам погибших, прибывающим в Москву из других регионов. Еще раз соболезную всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии", - написал мэр города.

Власти Москвы в связи с крушением самолета Ан-148 отменили развлекательные мероприятия, которые должны были пройти 12 февраля на фестивале "Московская Масленица". "По обычному графику проведут образовательные мастер-классы. Также будут работать торговые и ресторанные шале", - отмечается в сообщении столичного правительства.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, пассажирский самолет "Ан-148" вылетел из аэропорта "Домодедово" в 14.28 по московскому времени 11 февраля, уже через 7 минут он пропал с радаров. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Поисковые работы по поручению главы МЧС РФ будут вестись круглосуточно.