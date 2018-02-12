В Кемерове 10-летний мальчик ударил другого ножницами в шею

Полиция Кемерово выясняет обстоятельства травмирования 10-летнего мальчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по области.

Инцидент произошел 9 февраля, в медицинское учреждение за помощью обратился 10-летний ребенок с резаной раной в области шеи.

"Предварительно установлено, что двое 10-летних детей на улице нашли ножницы. В ходе игры один из них случайно задел ими другого в области шеи. Мальчику оказана медицинская помощь, его здоровью ничто не угрожает", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Между тем, по данным СМИ, мальчик намеренно порезал другого ножницами. По некоторым данным, мать виновника инцидента – судья арбитражного суда.

Стоит отметить, что это уже второй инцидент с нападением школьника в Кемерово за последнее время. 1 февраля ученик школы №48 случайно ранил ножом девочку, ее госпитализировали с легким ножевым ранением.