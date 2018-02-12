Жителя Среднего Урала приговорили к реальному сроку за вождение в нетрезвом виде

Мировой судья Новоуральского района признал виновным мужчину за вождение автомобиля в нетрезвом виде и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Олег Раков, ранее судимый по той же причине, вновь сел за руль автомобиля 1 января 2018 года в состоянии алкогольного опьянения. В таком состоянии мужчину остановили сотрудники ДПС.

Суд назначил наказание Олегу Ракову в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права управлять автомобилем на три года.