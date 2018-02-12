Директор школы в Татарстане, где массово отравились дети, написал явку с повинной

По уголовному делу о массовом отравлении детей в Татарстане появился подозреваемый. Им оказался директор школы, который написал явку с повинной.

Напомним, 10 и 11 февраля в республиканскую инфекционную больницу с признаками отравления были госпитализированы 36 учеников 1-9 классов Казанбашской основной школы и двое взрослых – все жители Арского района. У пострадавших была диагностирована острая кишечная инфекция. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) и части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, были проведены обыски в организации, поставлявшей в школьную столовую продукты питания, а в ходе осмотра территории образовательного учреждения обнаружены следы попытки уничтожения просроченной продукции. В настоящее время установлено, что в пятницу и субботу, накануне отравления, в меню школьной столовой были куриный фарш и омлет.

"Утром 12 февраля в Арский межрайонный следственный отдел с явкой с повинной обратился директор Казанбашской школы 40-летний Айдар Сафиуллин. Подозреваемый сообщил о допущенных нарушениях в организации питания детей и выразил готовность сотрудничать со следствием", - сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается.